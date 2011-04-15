Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 августа 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 21 августа 2019 года.



КОМПАНИИ ПРОВЕРЯТ НА ПЛАТЕЖКОСПОСОБНОСТЬ

СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ИСПЫТАЮТ НА ЮРЛИЦАХ



Компании могут получить возможность выставлять счета и переводить средства друг другу через систему быстрых платежей (СБП). Расширение возможностей СБП для бизнеса активно обсуждают ЦБ, НСПК и коммерческие банки. По словам экспертов, пилотный проект может быть запущен до конца года. Однако для этого участникам рынка потребуется решить ряд вопросов, в первую очередь в отношении идентификатора юридических лиц, а также минимизации рисков мошеннических и сомнительных с точки зрения "антиотмывочного" закона операций.





ЦЕНЫ РАЗОБРАЛИ НА КОМПОНЕНТЫ

СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫРОСЛА В ОТСУТСТВИЕ СУБСИДИЙ



Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили. Так уже поступил АвтоВАЗ, увеличив стоимость моделей Lada в среднем на 0,9% с 1 августа, готовятся Hyundai и Nissan. Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики. Бизнес последних будет под угрозой: импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее производства в РФ. Производители тогда пойдут на снижение локализации, либо за ее сохранение заплатит потребитель.





СЕСТЕР ХАЧАТУРЯН ПРИЗНАЛИ ЖЕРТВАМИ СВОЕГО ОТЦА

ДЕВУШЕК МОГУТ ОСВОБОДИТЬ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕГО УБИЙСТВО





Как стало известно "Ъ", следователи Следственного комитета России (СКР) вручили защитникам сестер Хачатурян, фигуранткам громкого дела об убийстве своего отца, официальное постановление об отказе возбудить в отношении него уголовное дело за истязание девушек и сексуальные домогательства в связи с его смертью. При этом сами факты издевательств следствие подтвердило. Адвокаты обвиняемых считают, что это обстоятельство поможет им доказать, что доведенные до отчаяния девушки действовали в пределах необходимой самообороны, а потому их уголовное преследование подлежит прекращению.





БЫВШИЙ САПЕР ПОДОРВАЛСЯ НА СОБСТВЕННОЙ БОМБЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ ПРИЗНАЛСЯ В ПРИЧАСТНОСТИ К ВЗРЫВУ, КОТОРЫЙ САМ ЖЕ ПЫТАЛСЯ ПРЕДОТВРАТИТЬ





Как стало известно "Ъ", следствие направило на психиатрическую экспертизу преподавателя санкт-петербургской Военно-космической академии имени Можайского Рифата Закирова, который устроил в ней взрыв, а затем добровольно рассказал о совершенном сотрудникам ФСБ. Знакомые подполковника полагают, что до подрыва его довела ситуация с жильём.





БАНКИ ВЫКАТИЛИ ССУДЫ

АВТОКРЕДИТЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ЗАЛОГА И КАСКО



Банкиры начали выводить на стагнирующий рынок автопродаж новые виды кредитов, не предполагающие залог машины и ее страхование по каско. За счет этих продуктов они рассчитывают потеснить лидеров рынка автокредитования. Но эксперты полагают, что нововведение может подстегнуть продажи автомобилей, однако скорее в сегменте подержанных машин, и крупные банки новая схема не слишком интересует.





БАНКИ ОТКРОЮТСЯ ПО ВСЕМУ СОЮЗУ

ЕАЭС ОБЪЕДИНЯЕТ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



Банк России стал координатором пилотного проекта открытых API для интеграции сервисов банков в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Банкиры считают идею полезной, особенно если данные окажутся доступны конечным клиентам участников. Однако пока не спешат соглашаться на предложение ЦБ, поскольку экономическая выгода проекта неочевидна, а риски и расходы существенны.





ГАРАНТ ЭВОЛЮЦИИ

НПФ "НЕФТЕГАРАНТ" МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ НА БОЛЕЕ РЫНОЧНОЕ



Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Нефтегарант" меняет название на "Эволюцию". Фонд планирует развивать под новым брендом корпоративные пенсионные программы и индивидуальные пенсионные планы, таким образом ориентируясь на добровольные продукты. Прежнее наименование хорошо подходило для корпоративного фонда, тогда как нейтральное имя позволит НПФ лучше интегрироваться в рынок, полагают эксперты.





ТУВА ПЕРЕКАПЫВАЕТ НЕДРА

РОСПРИРОДНАДЗОР ПРОВЕРЯЕТ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ПРОСЬБЕ ГЛАВЫ РЕГИОНА





В Туве Росприроднадзор ведет проверки горнодобывающих предприятий крупных российских и иностранных холдингов. Служба выявила нарушения условий пользования недрами со стороны "Улугхем Угля" "Северстали", ранее - у "Тардан Голд". Это - часть кампании по проверке тувинских недропользователей, инициированной по обращению главы региона Шолбана Кара-оола, который жалуется на то, что большинство участков, переданных в пользование, не разрабатывается. Собеседники "Ъ" в отрасли и эксперты говорят, что разработку недр Тувы по-прежнему тормозит отсутствие железной дороги Кызыл - Курагино.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 21.08.2019