ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 21 августа, в размере 66.7840 руб. против 66.6082 руб. на 20 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



20.08.19 - 66.6082 руб.

17.08.19 - 65.9961 руб.

16.08.19 - 65.8907 руб.

15.08.19 - 65.2032 руб.

14.08.19 - 65.6017 руб.















"AK&M" от 21.08.2019