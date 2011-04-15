"Газпром нефть" получила лицензии на право пользования недрами на Таймыре

"Газпром нефть" получила лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения на западе полуострова Таймыр. Об этом говорится в сообщении компании.



Двенадцать участков общей площадью более 5 тыс. кв. км расположены на территории Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.



Лицензии на Западно-Таймырские участки 1-12 выданы сроком на 7 лет. Впервые для их получения "Газпром нефть" использовала "заявительный" принцип. Он предполагает, что право пользования участком получает недропользователь, который первым подал корректно оформленную заявку. При этом на участке не должно быть открытых запасов и (или) прогнозных ресурсов углеводородного сырья категории D0 и (или) Dл.



Таймыр характеризуется крайне низкой степенью геологической изученности и значительной удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. Планируется, что в 2020-2021 годах "Газпром нефть" проведёт обобщение региональных данных, аэрогеофизическую и полевую геологическую съемку территории. По результатам будет подготовлена программа поисковых геологоразведочных работ.



К категории D0 относятся подготовленные к поисковому бурению ресурсы. К категории DЛ относятся выявленные локализованные ресурсы. Локализованные ресурсы используются при планировании геологоразведочных работ по подготовке ловушек к поисковому бурению и подготовке ресурсов категории D0.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.





"AK&M" от 21.08.2019