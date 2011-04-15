Суд обязал О1 и ФГ "Будущее" вернуть 22.6 млрд руб. Банку непрофильных активов

Банк непрофильных активов (ПАО "Банк Траст" выиграл иск против компании О1 Груп Лимитед и ФГ "Будущее". Об этом говорится в сообщении банка.



Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по приобретению облигаций 4-го выпуска "О1 груп финанс" на сумму более 22.6 млрд руб. и принял решение применить последствия недействительности взаимосвязанных сделок.



Суд восстановил кредитные обязательства О1 Груп Лимитед и ФГ "Будущее" перед банком "Траст" в размере 19.6 млрд руб. Суд также принял решение восстановить договор залога ценных бумаг, обеспечивавший обязательства по кредитному договору с ФГ "Будущее".



Напомним, в августе 2017 года "О1 груп финанс" разместила два выпуска облигаций - на 25 млрд руб. и 40 млрд руб. "Рост Банк" выкупил облигации 4-го выпуска на сумму 22.6 млрд руб. На эти деньги были досрочно погашены кредиты О1 Груп Лимитед и ФГ "Будущее" перед банком. Всего было погашено три кредита, два из которых по договорам с О1 Груп Лимитед на сумму 19.2 млрд руб. и один - с ФГ "Будущее" на 510 млн руб. По последнему кредиту был предоставлен залог в виде акций НПФ "Будущее". Также суд обязал выплатить оставшуюся сумму, полученную О1 Груп Лимитед в результате продажи облигаций, в размере 2.8 млрд руб.



Банк "Траст" - кредитная организация в составе финансовой группы "Открытие". Головной организацией группы является ПАО Банк "ФК Открытие". Приоритетные направления деятельности - розничный бизнес, работа со средним и малым предпринимательством и с корпоративными клиентами.





"AK&M" от 21.08.2019