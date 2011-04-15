Самолёт "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Оренбурге.



Как сообщила пресс-служба перевозчика, 21 августа во время выполнения рейса U6 2424 по маршруту Душанбе - Жуковский у девочки 2006 года рождения ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга. Пассажирку у трапа встречала реанимационная бригада скорой медицинской помощи, она была срочно госпитализирована.



"Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 16 А321, 5 А319 и 1 A320neo). По итогам 2018 года "Уральские авиалинии" перевезли 9000579 пассажиров (+13% к показателям 2017 года).





"AK&M" от 21.08.2019