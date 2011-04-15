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21/08/2019
12:59

Регионы довели до аграриев 57.4% федеральных субсидий, Минсельхоз

Регионы довели до аграриев 57.4% федеральных субсидий, сообщил Минсельхоз.

По состоянию на 15 августа предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 118.2 млрд руб. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 67.9 млрд руб. (на аналогичную дату 2018 года - 67.8 млрд руб.), или 57.4% от предусмотренного объёма, что на 1.4 процентного пункта выше уровня 8 августа 2019 года.

Уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 86.4%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 89.8%.

По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Алтайский край (89.4%), Магаданская область (86.9%), Вологодская область (85.9%), Кировская область (84.4%), Чукотский автономный округ (83.9%), Ненецкий автономный округ (83.3%), Республика Марий Эл (82.3%), Сахалинская область (82.1%), Забайкальский край (80.8%) и Иркутская область (80.4%).

Самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия (5.9%), Севастополе (15.7%), Еврейской автономной области (17.6%), Республике Дагестан (27.8%), Ростовской области (30.9%), Ставропольском крае (36%), Республике Северная Осетия-Алания (36%), Ярославской области (39.5%), Тульской области (39.7%) и Республике Калмыкия (39.7%).

"AK&M" от 21.08.2019
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