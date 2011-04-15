МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в районы выхода из берегов реки Ямуна (Канчан Колони и Вазирабад) в связи с угрозой наводнения в Дели. Об этом говорится в материалах ДСКЦ МИД РФ.



В Индии наблюдаются обильные осадки в северных штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд и Пенджаб; наводнения, сходы оползней; нарушено транспортное сообщение; повреждения инфраструктуры. В штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд и Пенджаб возможны размывы дорог и нарушение телефонной связи





"AK&M" от 21.08.2019