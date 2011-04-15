Антимонопольные органы РФ и Беларуси подпишут меморандум

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев и министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович 22 августа 2019 года подпишут меморандум о создании совместного Российско-Белорусского экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Совместный Российско-Белорусский экспертный совет образуется в целях обсуждения вопросов развития конкуренции на рынках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, имеющих высокую социальную значимость. Его решения будут носить рекомендательный характер и представляться в ФАС России и МАРТ для учета при принятии решений, направленных на развитие конкуренции на соответствующих товарных рынках.



Основными задачами экспертного совета станут: содействие развитию и защите конкуренции, в том числе предупреждению, пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на социально значимых рынках; оценка и информации, представленной на рассмотрение Экспертного совета его членами, с возможной выдачей заключений; разработка рекомендаций по совершенствованию контроля соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь на социально значимых рынках; взаимодействие по вопросам совершенствования антимонопольного законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь с национальными органами государственной власти и (или) участниками соответствующих товарных рынков, бизнес-сообществ; содействие освещению в средствах массовой информации актуальных вопросов развития конкуренции и соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь на социально значимых рынках.



"AK&M" от 21.08.2019