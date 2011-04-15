Сбербанк выдаст "дочке" Росатома $400 млн для строительства атомной электростанции в Турции

Сбербанк стал кредитором проекта по строительству атомной электростанции "Аккую" в Турции.



Как говорится в сообщении банка, в рамках сделки Сбербанк предоставит АО "Аккую Нуклеар", дочерней компании госкорпорации "Росатом", кредит в сумме $400 млн на срок 7 лет.



Ранее работы по сооружению АЭС "Аккую" финансировались из средств федерального бюджета РФ и собственных средств госкорпорации "Росатом", выделенных для реализации проекта.



АЭС "Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турецкой Республике. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2019 года увеличилась на 10.8% до 519.7 млрд руб.



"AK&M" от 21.08.2019