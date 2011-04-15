ЕвроХим выкупил 10% своих акций у Д.Стрежнева за $785 млн

EuroChem Group AG сообщил о выкупе 10% своих акций у занимавшего ранее должность главного исполнительного директора Группы Дмитрия Стрежнева. Об этом говорится в сообщении компании.



Midstream Group Limited, представляющая интересы Д.Стрежнева, продала пакет акций за $785 млн.



Д.Стрежнев, входивший в состав совета директоров и будучи главным исполнительным директором на протяжении более 15 лет, принял решение не переизбираться на новый срок и ушел в отставку из совета директоров в мае текущего года, чтобы заняться другими проектами за пределами Группы.



ЕвроХим - один из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Группа имеет вертикально-интегрированную структуру, а её деятельность включает добычу полезных ископаемых, производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Головной офис компании расположен в городе Цуг, Швейцария, а производственные объекты находятся в Европе, Азии и странах СНГ. Штат сотрудников компании насчитывает более 26 тыс. человек.



Чистая прибыль ЕвроХима по МСФО за I полугодие 2019 года выросла в 3 раза до $612 млн с $210 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 14% до $3.046 млрд с $2.671 млрд, показатель EBITDA - на 21% до $819 млн с $677 млн.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 21.08.2019