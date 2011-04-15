В ЦАО изменилась схема движения транспорта

В Центральном административном округе в связи с ремонтными работами временно изменилась схема движения транспорта.



Как сообщила столичная мэрия, до 22 августа 2019 года с 06:00 MSK до 22:00 MSK нельзя проехать по Большому Харитоньевскому переулку от Чистопрудного бульвара до улицы Чаплыгина.



Кроме того, с 23 по 26 августа 2019 года с 06:00 MSK до 22:00 MSK перекроют участок от улицы Чаплыгина до Большого Козловского переулка, а с 27 по 30 августа 2019 года с 06:00 MSK до 22:00 MSK - от Большого Козловского переулка до Садовой-Черногрязской улицы.





"AK&M" от 21.08.2019