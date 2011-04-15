ФНС разъяснила, в каких случаях можно не платить НДФЛ при продаже жилья.



Как говорится в материалах службы, минимальный срок владения жильём, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, сократили с пяти до трёх лет. Сейчас такой срок действует в следующих случаях: при наследовании или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника; в результате приватизации; в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивением.



Расширение перечня применения минимального трёхлетнего срока владения с 2020 года касается не всех случаев. Например, если квартир две и они куплены в одно время в 2016 году и позже, то при продаже одной из них в 2020 году налогоплательщик всё равно должен подать декларацию и заплатить НДФЛ.



Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до продажи второй, то минимальный срок владения составит три года. Например, в декабре 2016 года куплена первая квартира, а в начале января 2020 года - вторая. В таком случае до начала апреля 2020 года первую квартиру можно продать без подачи декларации и уплаты НДФЛ.



Нововведения касаются не только квартир, но и земельных участков с жилыми домами и хозяйственными постройками. Условия освобождения от уплаты НДФЛ те же.





"AK&M" от 21.08.2019