ВТБ упрощает оформление ипотеки с господдержкой

ВТБ меняет процесс оформления ипотеки в рамках госсубсидирования. Об этом говорится в сообщении банка.



Клиенты банка, оформившие кредит в рамках господдержки до 13 апреля 2019 года, получили возможность снизить по нему ставку с прежних 6% до 5% годовых. Её действие будет распространяться на весь ипотечный срок, а не на ограниченный, как было раньше. Для этого достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 21.08.2019