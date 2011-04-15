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21/08/2019
13:16

На Рижском направлении железной дороги возведут автодорожный путепровод

На Рижском направлении железной дороги возведут автодорожный путепровод. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Как сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, четырёхполосный путепровод длиной 1.4 км возведут вместо одноуровневого переезда за счёт городского бюджета.

"Он будет включать по две полосы движения в каждом направлении и эстакаду на пересечении с Рижским направлением МЖД. Кроме того, планируется реконструкция моста через Сходненский канал и двух подземных пешеходных переходов", - сказала А.Пятова, цитируемая в сообщении.

Сейчас в районе ж/д станции Тушино действует регулируемый переезд через железнодорожные пути - по одной полосе в каждое направление. Общественный транспорт здесь не ходит.

А.Пятова отметила, что с открытием путепровода жители районов, расположенных рядом с ж/д станцией Тушино, получат комфортную транспортную и пешеходную связь.


"AK&M" от 21.08.2019
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