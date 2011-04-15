Экипажи ВС Ryanair проведут забастовки в ряде стран

Экипажи воздушных судов авиакомпании Ryanair проведут забастовки в ряде стран. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Так, в Великобритании забастовки пройдут 22-23 августа и 2-4 сентября 2019 года , в Ирландии - 22-23 августа 2019 года, в Испании - 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 28 сентября 2019 года, в Португалии - 21-25 августа 2019 года.



В связи с забастовками ожидаются изменения в расписании и отмена рейсов.



Ryanair - ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин. Основана в 1984 году ирландским миллионером Тони Райаном (1936-2007), Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом (владельцем туристического агентства).





"AK&M" от 21.08.2019