ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 22 августа в размере 66.2630 руб. против 66.7840 руб. на 21 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



21.08.19 - 66.7840 руб.

20.08.19 - 66.6082 руб.

17.08.19 - 65.9961 руб.

16.08.19 - 65.8907 руб.

15.08.19 - 65.2032 руб.















"AK&M" от 21.08.2019