ЦБ РФ установил официальный курс евро на 22 августа в размере 73.4989 руб. против 73.9766 руб. на 21 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



21.08.19 - 73.9766 руб.

20.08.19 - 73.9484 руб.

17.08.19 - 73.2227 руб.

16.08.19 - 73.4550 руб.

15.08.19 - 72.9037 руб.











































































































































"AK&M" от 21.08.2019