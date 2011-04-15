Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 августа

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Банк России установил на 22 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.9661
1 Азербайджанский манат 39.0587
100 Армянских драмов 13.9179
1 Белорусский рубль 32.2275
1 Болгарский лев 37.6174
1 Бразильский реал 16.3487
100 Венгерских форинтов 22.4754
1000 Вон Республики Корея 55.0872
10 Гонконгских долларов 84.4868
10 Датских крон 98.6761
1 Доллар США 66.2630
1 Евро 73.4989
100 Индийских рупий 92.7835
100 Казахстанских тенге 17.1544
1 Канадский доллар 49.8143
100 Киргизских сомов 94.8267
10 Китайских юаней 93.8118
10 Молдавских леев 37.2264
1 Новый туркменский манат 18.9594
10 Норвежских крон 73.9468
1 Польский злотый 16.9021
1 Румынский лей 15.5594
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.8214
1 Сингапурский доллар 47.8917
10 Таджикских сомони 68.3829
1 Турецкая лира 11.5950
10000 Узбекских сумов 71.7437
10 Украинских гривен 26.2896
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.5095
10 Чешских крон 28.5211
10 Шведских крон 68.6556
1 Швейцарский франк 67.7051
10 Южноафриканских рэндов 43.4899
100 Японских иен 62.2013
"AK&M" от 21.08.2019