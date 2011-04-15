Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 августа

Банк России установил на 22 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.9661

1 Азербайджанский манат 39.0587

100 Армянских драмов 13.9179

1 Белорусский рубль 32.2275

1 Болгарский лев 37.6174

1 Бразильский реал 16.3487

100 Венгерских форинтов 22.4754

1000 Вон Республики Корея 55.0872

10 Гонконгских долларов 84.4868

10 Датских крон 98.6761

1 Доллар США 66.2630

1 Евро 73.4989

100 Индийских рупий 92.7835

100 Казахстанских тенге 17.1544

1 Канадский доллар 49.8143

100 Киргизских сомов 94.8267

10 Китайских юаней 93.8118

10 Молдавских леев 37.2264

1 Новый туркменский манат 18.9594

10 Норвежских крон 73.9468

1 Польский злотый 16.9021

1 Румынский лей 15.5594

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.8214

1 Сингапурский доллар 47.8917

10 Таджикских сомони 68.3829

1 Турецкая лира 11.5950

10000 Узбекских сумов 71.7437

10 Украинских гривен 26.2896

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.5095

10 Чешских крон 28.5211

10 Шведских крон 68.6556

1 Швейцарский франк 67.7051

10 Южноафриканских рэндов 43.4899

100 Японских иен 62.2013

"AK&M" от 21.08.2019