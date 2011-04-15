Движение по Лефортовскому тоннелю будет закрыто с 23 по 26 августа 2019 года. Об этом сообщила столичная мэрия.



В частности, с 22:00 MSK 23 августа до 06:00 MSK 26 августа в связи с ремонтными работами в тоннеле нельзя будет проехать по внешней стороне Третьего транспортного кольца от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади, а также по внутренней стороне - от Спартаковской площади до Нижегородской эстакады.



Кроме того, в связи с проведением киносъёмок 25 августа с 07:00 MSK до 08:00 MSK будет перекрыто движение на Большом Каменном мосту.





"AK&M" от 21.08.2019