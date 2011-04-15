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21/08/2019
15:18

Росреестр Москвы начал отслеживать самозахват земли с квадрокоптеров

Росреестр по городу Москве использует беспилотные летательные комплексы для выявления нарушителей, сообщил руководитель ведомства Игорь Майданов, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Первый полет мы провели в Новой Москве в водоохраной зоне. На полученных снимках будет видно, есть ли самозахваты земли. При выявлении нарушений примем меры по их устранению и поиску виновных. С помощью беспилотников мы также фиксируем нецелевое использование земель даже на труднодоступных участках, в первую очередь, в Новой Москве", - сказал И.Майданов.

Он уточнил, что специалисты ведомства будут обращать внимание на поиск несанкционированных мусорных свалок.

"Сведения о них будем направлять в Росприроднадзор для рассмотрения и проведения проверок на предмет нарушения природоохранного законодательства", - подчеркнул И.Майданов.

Беспилотники поступили в Росреестр при содействии мэра Сергея Собянина в рамках соглашения о взаимодействии правительства Москвы и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Квадракоптеры проводят фото- и видеосъёмку с высоким качеством разрешения. Управлять ими будут инспекторы государственного земельного надзора через наземную станцию. Она может работать в режимах: выполнение полета; обработка материалов; анализ полета; привязка фотографий к центрам фотографирования.

Кроме того, станция проводит фотограмметрическую обработку цифровых фотографий с получением ортофотопланов местности. Это позволяет использовать полученные материалы для определения размеров, формы и положения объектов по их изображениям на фотоснимках.

"Специалисты земельного надзора не нарушают право на неприкосновенность частной жизни. Полёты проводятся на максимальной высоте, при которой детализация исключена. На фото и видео не будет видно предметов личного обихода, людей, огородных растений и животных. Вся информация, полученная в ходе аэросъемок, конфиденциальна и распространению не подлежит", - отметил И.Майданов.

Запуски беспилотных комплексов проходят в рамках действующего законодательства и по согласованию с компетентными органами.

Если признаки нарушений подтвердятся в результате проверок, то владельцы получат предписания об их устранении. Правонарушителей привлекут к административной ответственности. Вся информация поступит в органы местных властям.

"AK&M" от 21.08.2019
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