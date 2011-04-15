Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/08/2019
14:54

На участке М-3 "Украина" в Калужской области поставят акустический экран

На участке М-3 "Украина" в Калужской области поставят акустический экран. Проектно-сметную документацию на проведение работ по установке шумозащитного экрана рассмотрели эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, говорится в сообщении ведомства.

По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

В рамках повышения уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения вдоль участка автомобильной дороги М-3, проходящего по территории Дзержинского района Калужской области и Ленинского округа Калуги, планируется установить акустический экран, необходимый для защиты прилегающей жилой и муниципальной застройки от транспортного шума.

Согласно проекту, рассмотренному экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, длина сооружения составит 1.781 км, высота - от четырех до пяти метров. Также в целях повышения безопасности и информирования водителей об условиях движения на участке в рамках проекта будут размешены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

Финансирование проекта осуществляется из средств федерального бюджета.

Федеральная автомобильная дорога М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - государственная граница с Украиной протяжённостью около 500 км была сдана в эксплуатацию в 1976 году. Автомобильная дорога М-3 соединяет Калугу с федеральной трассой, ведущей в Киев, обеспечивает выход на автомобильные дороги Р-132 и Р-92, а также связывает центр города с местными микрорайонами.

"AK&M" от 21.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100