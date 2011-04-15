На участке М-3 "Украина" в Калужской области поставят акустический экран. Проектно-сметную документацию на проведение работ по установке шумозащитного экрана рассмотрели эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, говорится в сообщении ведомства.



По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.



В рамках повышения уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения вдоль участка автомобильной дороги М-3, проходящего по территории Дзержинского района Калужской области и Ленинского округа Калуги, планируется установить акустический экран, необходимый для защиты прилегающей жилой и муниципальной застройки от транспортного шума.



Согласно проекту, рассмотренному экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, длина сооружения составит 1.781 км, высота - от четырех до пяти метров. Также в целях повышения безопасности и информирования водителей об условиях движения на участке в рамках проекта будут размешены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.



Финансирование проекта осуществляется из средств федерального бюджета.



Федеральная автомобильная дорога М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - государственная граница с Украиной протяжённостью около 500 км была сдана в эксплуатацию в 1976 году. Автомобильная дорога М-3 соединяет Калугу с федеральной трассой, ведущей в Киев, обеспечивает выход на автомобильные дороги Р-132 и Р-92, а также связывает центр города с местными микрорайонами.



"AK&M" от 21.08.2019