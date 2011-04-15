Правительство утвердило правила реализации плана "Трансформации делового климата"

Правительство утвердило правила реализации плана мероприятий "Трансформация делового климата". Об этом говорится в материалах МЭР РФ.



Данные нормативные правовые акты систематизируют и структурируют работу, проводимую в рамках механизма "Трансформация делового климата" - определяют структуру управления реализацией плана, а также утверждают порядок актуализации, осуществления мониторинга и контроля реализации мероприятий за ним.



"Выход постановления Правительства о регламенте работы по ТДК усилит роль бизнеса в диалоге с властью. По утверждённым правилам федеральные ведомства будут участвовать в заседаниях экспертных групп и согласовывать с ними проекты нормативных актов. При этом мы будем ориентироваться на мнение бизнеса о результативности каждого мероприятия", - отметил министр экономического развития России Максим Орешкин, цитируемый в сообщении.



Он подчеркнул, что работа в рамках ТДК позволит форсировать работу федеральных органов и поможет оперативно вырабатывать решения по тому или иному административному барьеру.



В настоящее время работа в рамках плана ТДК ведётся по 16 направлениям на 7 экспертных площадках: РСПП, ТПП России, "ОПОРА России", "Деловая Россия", Аналитический центр "Форум", Аналитический центр при Правительстве России, Российский экспортный центр.



"AK&M" от 21.08.2019