Москва отменила получение справки об отсутствии контактов с инфекционными больными для дошкольников, сообщила столичная мэрия.



Отметим, в августе - начале сентября прошлого года было выдано 296 тыс. бумажных справок. Для приёма были открыты 338 кабинетов, в которых работали 566 врачей. Поликлиники принимали даже по воскресеньям.



При этом, как и в предыдущие годы, в течение первых двух недель сентября всех детишек осмотрят школьные медицинские сестры.



"Отмена обязательного получения бумажной справки об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями накануне нового учебного года является только первым шагом. В дальнейшем будем работать над тем, чтобы вообще отменить получение этой справки после перерывов в посещении детского сада в течение года", - говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.





"AK&M" от 21.08.2019