Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/08/2019
16:00

Москва отменила получение справки об отсутствии контактов с инфекционными больными для дошкольников

Москва отменила получение справки об отсутствии контактов с инфекционными больными для дошкольников, сообщила столичная мэрия.

Отметим, в августе - начале сентября прошлого года было выдано 296 тыс. бумажных справок. Для приёма были открыты 338 кабинетов, в которых работали 566 врачей. Поликлиники принимали даже по воскресеньям.

При этом, как и в предыдущие годы, в течение первых двух недель сентября всех детишек осмотрят школьные медицинские сестры.

"Отмена обязательного получения бумажной справки об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями накануне нового учебного года является только первым шагом. В дальнейшем будем работать над тем, чтобы вообще отменить получение этой справки после перерывов в посещении детского сада в течение года", - говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.


"AK&M" от 21.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100