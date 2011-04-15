Инфляция за неделю, с 13 по 19 августа, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 13 по 19 августа 2019 года, составила 0.1%, сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 283 городах России.



С начала августа инфляция составила 0.2%, с начала года - 2.5%.



Цены на яйца куриные выросли на 1.2%, пшено - на 0.6%, рис шлифованный - на 0.4%, рыбу мороженую и творог жирный - на 0.3%, говядину, мясо кур, консервы мясные, сыры, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, макаронные изделия - на 0.2%.



Цены на сахар-песок снизились на 0.9%, баранину - на 0.5%, молоко стерилизованное - на 0.4%, свинину - на 0.3%, масло подсолнечное - на 0.2%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3.9%, в том числе на помидоры - 8.7%, картофель и морковь - 6.6%, лук репчатый - 6.3%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.







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