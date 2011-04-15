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21/08/2019
16:52

На шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске произошло обрушение породы

На шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске (Свердловская область) в результате горного удара на глубине 1.24 тыс. м произошло обрушение породы. Об этом сообщило региональное МЧС.

По предварительной информации, отрезан доступ к одному горнорабочему. Производится разбор завалов силами работников шахты и горноспасателей, на ликвидации последствий обрушения работает 23 человека. Эвакуация рабочей смены не проводилась. Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.


"AK&M" от 21.08.2019
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