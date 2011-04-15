Южный дублёр Кутузовского проспекта полностью будет готов в 2020 году

Южный дублёр Кутузовского проспекта полностью будет готов в следующем году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Строительство этой магистрали разделено на два этапа. Первый участок от Аминьевского шоссе до улицы Минская с транспортной развязкой будет завершён в декабре этого года. Второй - от транспортной развязки на пересечении с ул. Минская до Третьего транспортного кольца - планируется сдать в эксплуатацию в следующем году", - сказал А.Бочкарев.



По его словам, на первом участке завершается возведение моста через реку Сетунь и двух эстакад через улицу Минская.



"На втором участке ведётся перекладка инженерных сетей и переустройство железнодорожных путей", - отметил А.Бочкарев.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М.Хуснуллин заявил, что на Южном дублёре Кутузовского проспекта построят 23 транспортных сооружения длиной более 6 км и шесть пешеходных переходов.



"AK&M" от 21.08.2019