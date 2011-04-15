Два первых МЦД свяжут семь вокзалов Москвы, говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, первые два Московских центральных диаметра (МЦД)"Одинцово - Лобня" и "Нахабино - Подольск" пройдут через семь вокзалов и свяжут их между собой.



"Первый диаметр пройдёт через Савеловский и Белорусский вокзалы, а благодаря второму можно будет добраться до Рижского, Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского железнодорожных вокзалов", - пояснил М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса отметил, что интеграция МЦД, Московского центрального кольца (МЦК), радиальных направлений железных дороги метро сформирует единую транспортную сеть не только для столицы, но и для всей московской агломерации.



"МЦД - один из самых масштабных проектов Москвы, он имеет огромное градостроительное значение. Это не только новые быстрые маршруты через весь город, это ещё и связь с ближайшими городами-спутниками. Кроме того, новые станции рельсового транспорта дадут мощный импульс развитию прилегающих территорий, которые не используются городом из-за отсутствия транспортной доступности", - подчеркнул заммэра.



"AK&M" от 21.08.2019