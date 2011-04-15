В Москве 90 проектов реализуют с использованием эскроу-счетов

В Москве 90 жилых проектов столицы общей площадью 3.2 млн кв. м предусматривают использование эскроу-счетов. Об этом свидетельствуют данные проектных деклараций, опубликованных в Единой информационной системе жилищного строительства наш.дом.рф, сообщил Стройкомплекс.



Также на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) сообщается, что 190 московских застройщиков опубликовали проектные декларации на строительство 446 жилых проектов общей жилой площадью 16.5 млн кв. м, без учёта проектов, строящихся по программе реновации (данные от 20 августа).



При этом в соответствие с законом разрешено привлечь средства дольщиков по 326 проектам общей площадью 12.3 млн кв. м жилья. Из них 9.1 млн "квадратов" приходится на проекты, где получено заключение о соответствии и в которых средства дольщиков можно привлекать без использования эскроу-счетов, то есть по старым правилам.



Напомним, с 1 июля 2019 года все девелоперы, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему строительства жилья с применением эскроу-счетов. Для ряда проектов сделаны исключения - застройщики смогут работать по старой схеме.



Согласно утверждённым критериям, степень готовности объекта для достройки без перехода на проектное финансирование должна быть не менее 30% и по договорам долевого участия (ДДУ) продано не менее 10% площадей.



С использованием счетов эскроу права граждан надежно защищены, а риск дефолта застройщика принимает на себя банк.





"AK&M" от 21.08.2019