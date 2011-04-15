Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/08/2019
18:50

В Новой Москве ввели 160 тыс. кв. м жилья в домах ИЖС

Около 160 тыс. кв. м недвижимости в малоэтажных домах и объектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС) ввели в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) за семь месяцев, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Как мы и рассчитывали, объёмы ввода такого типа недвижимости в Новой Москве стабильно растут. За январь-июль построено 11 малоэтажных зданий площадью 24.2 тыс. кв. м и 134.9 тыс. "квадратов" домов ИЖС", - сказал В.Жидкин.

По его словам, с 2012 года в ТиНАО сохраняется положительная динамика строительства малоэтажных и индивидуальных домов.

"Ежегодно вводится 300-400 тыс. кв. м. За первые пять лет сдали 2.4 млн кв. м, за 7 лет этот показатель составил около 3.5 млн "квадратов". Это почти четверть от всего объема жилья, введённого с момента присоединения новых территорий. Спрос на малоэтажки и дома ИЖС становится выше по мере застройки удаленных от МКАД частей ТиНАО. Этому способствует создание дорожной и инженерной инфраструктуры за счет бюджета города", - подчеркнул В.Жидкин.

Эксперты отмечают, что на развитие малоэтажного строительства в ТиНАО также влияет возможность сохранения экосреды и зеленых массивов.


"AK&M" от 21.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100