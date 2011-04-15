В Новой Москве ввели 160 тыс. кв. м жилья в домах ИЖС

Около 160 тыс. кв. м недвижимости в малоэтажных домах и объектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС) ввели в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) за семь месяцев, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Как мы и рассчитывали, объёмы ввода такого типа недвижимости в Новой Москве стабильно растут. За январь-июль построено 11 малоэтажных зданий площадью 24.2 тыс. кв. м и 134.9 тыс. "квадратов" домов ИЖС", - сказал В.Жидкин.



По его словам, с 2012 года в ТиНАО сохраняется положительная динамика строительства малоэтажных и индивидуальных домов.



"Ежегодно вводится 300-400 тыс. кв. м. За первые пять лет сдали 2.4 млн кв. м, за 7 лет этот показатель составил около 3.5 млн "квадратов". Это почти четверть от всего объема жилья, введённого с момента присоединения новых территорий. Спрос на малоэтажки и дома ИЖС становится выше по мере застройки удаленных от МКАД частей ТиНАО. Этому способствует создание дорожной и инженерной инфраструктуры за счет бюджета города", - подчеркнул В.Жидкин.



Эксперты отмечают, что на развитие малоэтажного строительства в ТиНАО также влияет возможность сохранения экосреды и зеленых массивов.





"AK&M" от 21.08.2019