Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 августа 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 22 августа 2019 года.



НЕФТЬ ОКАЗАЛАСЬ В СЛОЖНОМ ОБЛОЖЕНИИ

ЗА ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОЖЕТ ЗАПЛАТИТЬ ВСЯ ОТРАСЛЬ



Как стало известно "Ъ", чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов бюджета, возникающих при предоставлении налоговых льгот разрабатывающим Приобское месторождение "Роснефти" и "Газпром нефти", Минфин может увеличить налоговую нагрузку на всю отрасль. Среди вариантов, которые рассматривают чиновники,- увеличение НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ), который является побочным продуктом нефтедобычи и нигде, по словам собеседников "Ъ" в отрасли, налогом не облагается. Размеры дополнительных сборов пока неизвестны, но, по мнению аналитиков, если ввести на ПНГ ставку НДПИ, приближенную к природному газу, можно собрать порядка 90 млрд руб.





ДЕНЬГИ ВОЗВРАТИЛИСЬ НЕ ПО АДРЕСУ

СРЕДСТВА БАНКОВСКИХ КЛИЕНТОВ УШЛИ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ



Стремясь получить с клиента больше денег, псевдоюристы, обещающие вернуть средства от банка, начали требовать у кредитных организаций перечислять их на счета предоплаченных карт. Они привязывают карты к своим номерам телефонов, и клиент просто не знает, поступали ли от банка какие-либо средства и в каком объеме. Юристы указывают, что такие действия компаний являются мошенничеством, и советуют гражданам обращаться в правоохранительные органы.





В ДЕЛЕ ЗЕНИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ НАЙДЕНЫ НЕДОДЕЛКИ

СЛЕДСТВИЮ ПРИДЕТСЯ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ В МАТЕРИАЛАХ О ФАЛЬШИВОМ РЕМОНТЕ ЗРК "ФОРТ"





Как стало известно "Ъ", следствию придется заново поработать с уголовным делом в отношении бывшего генерального директора завода "Электроприбор" Муталиба Эмиралиева. Руководитель предприятия обвиняется в хищении 48,8 млн руб. при реконструкции морского аналога зенитного ракетного комплекса С-300 - ЗРК "Форт". Работы проводились по заказу Минобороны, и, как настаивает обвинение, вместо полномасштабной замены электронного оборудования Муталиб Эмиралиев, наняв украинских гастарбайтеров, провел лишь косметический ремонт.





ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МИЛЛИАРДЫ ПОТРЕБОВАЛИ ОБОСНОВАНИЯ

ИДЕЮ "РОСГЕОЛОГИИ" О РАЗВИТИИ РАЗВЕДКИ В АРКТИКЕ ОБСУДИТ РАБОЧАЯ ГРУППА





Правительство обсудит идею "Росгеологии" об увеличении бюджетного финансирования геологических работ в Арктике, которые выполняет сам холдинг. Как стало известно "Ъ", Минприроды и "Росгеологии" поручено до 31 августа экономически обосновать эту инициативу. Вопрос о недостаточном финансировании работ был поднят вице-премьером Юрием Трутневым в конце июля. Холдинг предлагает выделить на изучение Арктики около 300 млрд руб. до 2045 года.





ЗРИТЕЛИ СРАВНЯТ ЦИФРЫ

АУДИТОРИИ ПЛАТНОГО ТВ ПРОГНОЗИРУЮТ ПАДЕНИЕ



Число абонентов платного телевидения в России начнет сокращаться с 2020 года, за четыре года рынок потеряет больше 3 млн домохозяйств, прогнозируют аналитики. На это повлияют снижение доходов населения и информационная кампания по переходу на общедоступное цифровое ТВ. Операторы рассчитывают вернуть часть абонентов за счет нишевых телеканалов и новых сервисов.





ПСБ ПУТАЕТСЯ В ПОКАЗАТЕЛЯХ

ОТЧЕТНОСТЬ ПРОМСВЯЗЬБАНКА МЕНЯЕТСЯ НА ГЛАЗАХ



Промсвязьбанк опубликовал полугодовую отчетность по МСФО, в которой содержалась, в частности, информация о рекордных покупках золота. После запроса журналистов опорный банк ОПК заменил документ на своем сайте, скрыв эти данные. Такими действиями банк нарушил принципы раскрытия финансовой информации, считают эксперты.





EVRAZ ОТДАЛ ВАНАДИЙ В АМЕРИКАНСКИЕ РУКИ

ПОКУПАТЕЛЕМ STRATCOR СТАЛА U.S. VANADIUM LLC



Как выяснил "Ъ", американскую ванадиевую Stratcor, входящую в Evraz, купила U.S. Vanadium LLC, которая специализируется на производстве ванадия высокой чистоты. В Evraz отказываются назвать сумму сделки, отмечая, что актив продан по номиналу. По оценке отраслевых собеседников "Ъ", стоимость оборудования Stratcor составляет "несколько сотен тысяч долларов". После продажи компании Evraz сосредоточится на ванадиевом бизнесе в России.





ИНВЕСТОРАМ ПОДАДУТ ТАКСИ

ФОНД DA VINCI CAPITAL ПРЕДЛОЖИТ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ ВЛОЖИТЬСЯ В GETT



Структуры Da Vinci Capital, владеющей 8% агрегатора такси Gett, предложат вложиться в компанию на стадии pre-IPO частным инвесторам с суммами от $25 тыс. Они смогут приобрести акции фонда DVC Drive Tech, привязанные к акциям Gett. Эксперты прогнозируют интерес к продукту, но предупреждают о потенциальных рисках и небольшом размере российского рынка подобных инвестиций.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 22.08.2019