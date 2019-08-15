Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 22 августа, в размере 73.4989 руб. против 73.9766 руб. на 21 августа.
Курс евро за последние 5 дней:
21.08.19 - 73.9766 руб.
20.08.19 - 73.9484 руб.
17.08.19 - 73.2227 руб.
16.08.19 - 73.4550 руб.
15.08.19 - 72.9037 руб.
"AK&M" от 22.08.2019