Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/08/2019
10:09

Повтор! Суд обязал О1 и ФГ "Будущее" вернуть 22.6 млрд руб. Банку непрофильных активов

Банк непрофильных активов (ПАО "Банк Траст" выиграл иск против компании О1 Груп Лимитед и ФГ "Будущее". Об этом говорится в сообщении банка.

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по приобретению облигаций 4-го выпуска "О1 груп финанс" на сумму более 22.6 млрд руб. и принял решение применить последствия недействительности взаимосвязанных сделок.

Суд восстановил кредитные обязательства О1 Груп Лимитед и ФГ "Будущее" перед банком "Траст" в размере 19.6 млрд руб. Суд также принял решение восстановить договор залога ценных бумаг, обеспечивавший обязательства по кредитному договору с ФГ "Будущее".

Напомним, в августе 2017 года "О1 груп финанс" разместила два выпуска облигаций - на 25 млрд руб. и 40 млрд руб. "Рост Банк" выкупил облигации 4-го выпуска на сумму 22.6 млрд руб. На эти деньги были досрочно погашены кредиты О1 Груп Лимитед и ФГ "Будущее" перед банком. Всего было погашено три кредита, два из которых по договорам с О1 Груп Лимитед на сумму 19.2 млрд руб. и один - с ФГ "Будущее" на 510 млн руб. По последнему кредиту был предоставлен залог в виде акций НПФ "Будущее". Также суд обязал выплатить оставшуюся сумму, полученную О1 Груп Лимитед в результате продажи облигаций, в размере 2.8 млрд руб.

Банк "Траст" - кредитная организация в составе финансовой группы "Открытие". Головной организацией группы является ПАО Банк "ФК Открытие". Приоритетные направления деятельности - розничный бизнес, работа со средним и малым предпринимательством и с корпоративными клиентами.


"AK&M" от 22.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100