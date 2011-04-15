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22/08/2019
12:14

В Красногорском районе проведут переустройство участка магистрального газопровода

В Красногорском районе проведут переустройство участка магистрального газопровода. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая рассмотрела проектно-сметную документацию на работы по переукладке магистрального газопровода-отвода и кабеля технологической связи к газораспределительной станции "Архангельское" Красногорского района Московской области.

По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Трасса газопровода-отвода, проект переукладки которого получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, расположена в западной части Красногорска. Длина существующего отвода составляет 317 м. В ходе работ на газораспределительной станции "Архангельское" будет построен новый газопровод-отвод протяженностью около 361 м. Для обеспечения безопасной эксплуатации и внешней защиты газопровода запланирована подземная прокладка.

Проектной документацией предусмотрены устройство кабельной линии технологической связи, демонтаж трубопровода, а также строительство временных сооружений и подъезда для автотранспорта и спецтехники на период работ.

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств бюджета Московской области.

Кольцевой газопровод Московской области, построенный в 1960-1970-е годы, представляет собой двухниточную систему взаимосвязанных газопроводов, обеспечивающих газоснабжение Москвы и области через газораспределительные станции и контрольно-распределительные пункты. С середины 2000-х годов для увеличения технической возможности подачи газа в газораспределительные сети и обеспечения надежности газоснабжения в столичном регионе проводятся работы по реконструкции и техническому перевооружению объектов газового хозяйства региональных предприятий Газпрома.


"AK&M" от 22.08.2019
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