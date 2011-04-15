Московский кредитный банк увеличил портфель срочных депозитов на 9.6% за счёт банка "Советский"

Московский кредитный банк увеличил портфель срочных депозитов на 9.6% до 40.5 млрд руб. за счёт банка "Советский". Об этом заявил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин, говорится в сообщении банка.



Напомним, 17 июля 2018 года по решению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Московский кредитный банк принял обязательства перед вкладчиками - физическими лицами по заключенным с АО Банк "Советский" договорам.



"За год работы с сетью банка "Советский" МКБ увеличил портфель срочных депозитов на 9.6% до 40.5 млрд руб. и расширил сеть отделений банка до 34 офисов. Еще 4 дополнительных офиса планируется к открытию до конца 2019 года. Клиентам доступен комплекс услуг для физических лиц, включая вклады, карты, кредитование, а также инвестиционные и комиссионные продукты банка", - отметил М.Полунин.



В настоящее время все отделения работают по стандартам МКБ, предоставляя полный спектр услуг для физических лиц. В марте 2019 года банк провел пилот в Санкт-Петербурге по обслуживанию юридических лиц и планирует расширять эту практику на другие регионы.



Наибольшей популярностью среди вкладчиков банка "Советский" пользуются вклады "Все включено" тарифный план "Максимальный доход" и "Гранд" для пенсионеров.



ПАО "Московский кредитный банк" - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утверждённый Центральным Банком России.





"AK&M" от 22.08.2019