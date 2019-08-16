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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 23 августа в размере 65.6196 руб. против 66.2630 руб. на 22 августа.
Курс доллара США за последние 5 дней:
22.08.19 - 66.2630 руб.
21.08.19 - 66.7840 руб.
20.08.19 - 66.6082 руб.
17.08.19 - 65.9961 руб.
16.08.19 - 65.8907 руб.
"AK&M" от 22.08.2019