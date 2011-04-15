Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 августа

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Банк России установил на 23 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.3785
1 Азербайджанский манат 38.6794
100 Армянских драмов 13.7827
1 Белорусский рубль 31.9379
1 Болгарский лев 37.2521
1 Бразильский реал 16.2998
100 Венгерских форинтов 22.2247
1000 Вон Республики Корея 54.2827
10 Гонконгских долларов 83.6793
10 Датских крон 97.7282
1 Доллар США 65.6196
1 Евро 72.8312
100 Индийских рупий 91.2797
100 Казахстанских тенге 16.9988
1 Канадский доллар 49.3492
100 Киргизских сомов 93.8053
10 Китайских юаней 92.6059
10 Молдавских леев 36.7308
1 Новый туркменский манат 18.7753
10 Норвежских крон 73.2165
1 Польский злотый 16.6962
1 Румынский лей 15.4163
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.0111
1 Сингапурский доллар 47.3309
10 Таджикских сомони 67.7189
1 Турецкая лира 11.3380
10000 Узбекских сумов 69.7006
10 Украинских гривен 26.2336
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.7081
10 Чешских крон 28.2387
10 Шведских крон 67.9299
1 Швейцарский франк 66.8020
10 Южноафриканских рэндов 43.0991
100 Японских иен 61.6697
"AK&M" от 22.08.2019