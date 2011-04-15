Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 августа

Банк России установил на 23 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.3785

1 Азербайджанский манат 38.6794

100 Армянских драмов 13.7827

1 Белорусский рубль 31.9379

1 Болгарский лев 37.2521

1 Бразильский реал 16.2998

100 Венгерских форинтов 22.2247

1000 Вон Республики Корея 54.2827

10 Гонконгских долларов 83.6793

10 Датских крон 97.7282

1 Доллар США 65.6196

1 Евро 72.8312

100 Индийских рупий 91.2797

100 Казахстанских тенге 16.9988

1 Канадский доллар 49.3492

100 Киргизских сомов 93.8053

10 Китайских юаней 92.6059

10 Молдавских леев 36.7308

1 Новый туркменский манат 18.7753

10 Норвежских крон 73.2165

1 Польский злотый 16.6962

1 Румынский лей 15.4163

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.0111

1 Сингапурский доллар 47.3309

10 Таджикских сомони 67.7189

1 Турецкая лира 11.3380

10000 Узбекских сумов 69.7006

10 Украинских гривен 26.2336

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.7081

10 Чешских крон 28.2387

10 Шведских крон 67.9299

1 Швейцарский франк 66.8020

10 Южноафриканских рэндов 43.0991

100 Японских иен 61.6697

"AK&M" от 22.08.2019