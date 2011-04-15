"Газпром нефть" начала заправки самолётов в новом аэропорту Саратова

Оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - приступил к заправке "в крыло" регулярных рейсов в новом международном аэропорту "Гагарин" в Саратове. Об этом говорится в сообщении компании.



Компания получила все лицензии и другую разрешительную документацию, необходимую для осуществления операционной деятельности. Производственные мощности "Газпромнефть-Аэро" позволяют полностью обеспечить регулярные заправки в аэропорту "Гагарин" по международным стандартам IATA.



Новый международный аэропорт "Гагарин" построен по стандартам IATA и допущен к приему современных средне- и дальнемагистральных воздушных судов, что позволило существенно расширить возможности авиакомпаний, выполняющих рейсы в Саратов. На сегодняшний день аэропорт "Гагарин" обслуживает рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", S7, Pegas Fly, Rusline, ЮТэйр, выполняющих полеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и др. Пропускная способность нового аэропорта - 1 млн пассажиров в год с потенциалом увеличения до 2.5 млн пассажиров.



"Гагарин" стал юбилейным 60 аэропортом в топливозаправочной сети "Газпромнефть-Аэро" в России и 280 в мире. При этом во всех аэропортах вне зависимости от их расположения мы обеспечиваем нашим клиентам - российским и иностранным авиакомпаниям - единую техническую поддержку и сервис, разработанные на основе отечественных и международных требований по хранению топлива и заправке воздушных судов, - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров, цитируемый в сообщении.



"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива "в крыло" компания ведет с 1 января 2008 года.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 22.08.2019