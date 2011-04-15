Банк России на 23 августа понизил курс евро к рублю почти на 67 копеек до 72.8312 руб., курс доллара США - более чем на 64 копейки до 65.6196 руб.

Банк России на 23 августа понизил официальный курс евро к рублю почти на 67 копеек до 72.8312 руб. с 73.4989 руб., курс доллара США - более чем на 64 копейки до 65.6196 руб. с 66.2630 руб. 22 августа.



Стоимость бивалютной корзины на 23 августа уменьшилась более чем на 65 копеек (-0.94%) до 68.8648 руб. с 69.5192 руб. 22 августа.



"AK&M" от 22.08.2019