Минтранс разработал проект концепции единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок

Минтранс России разработал проект концепции единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок (ЕФС МКПП).



Как говорится в сообщении министерства, с 15 мая по 15 июня 2019 года был проведён пилотный проект с её использованием на территории Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов на регулярных и заказных автобусных маршрутах межрегионального сообщения. Оператором эксперимента выступило ООО "Технопасс", предоставившее разработанный прототип Системы мониторинга и контроля и организовавшее взаимодействие между перевозчиками, оператором госсистемы "Платон" (ООО "РТИТС"), агрегаторами по продаже билетов (ООО "ОднаКасса"), Ространснадзором, ФГУП "ЗащитаИнфоТранс".



В рамках пилотного проекта продемонстрированы основные функции системы: мониторинг полного цикла пассажирской перевозки, объединения информации о перевозке и перевозчиках в единый цифровой след; сбор информации с различных систем мониторинга и контроля, а также систем регистрации пассажиров на необорудованных пунктах посадки/высадки.



За время проведения пилота в системе зарегистрировано более 300 рейсов и свыше 3 тысяч проездных документов. Пассажирские билеты содержали QR-код с уникальным идентификатором перевозки, который однозначно позволял идентифицировать легальность перевозки и её параметры в реальном времени.



Результаты пилотного проекта были доложены 26 июня на заседании Государственного совета, посвященном вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. По итогам Госсовета Минтрансу поручено обеспечить создание единой федеральной системы мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров в целях снижении доли нелегальных перевозчиков на этом рынке.





"AK&M" от 22.08.2019