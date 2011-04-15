Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/08/2019
12:55

Минтранс разработал проект концепции единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок

Минтранс России разработал проект концепции единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок (ЕФС МКПП).

Как говорится в сообщении министерства, с 15 мая по 15 июня 2019 года был проведён пилотный проект с её использованием на территории Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов на регулярных и заказных автобусных маршрутах межрегионального сообщения. Оператором эксперимента выступило ООО "Технопасс", предоставившее разработанный прототип Системы мониторинга и контроля и организовавшее взаимодействие между перевозчиками, оператором госсистемы "Платон" (ООО "РТИТС"), агрегаторами по продаже билетов (ООО "ОднаКасса"), Ространснадзором, ФГУП "ЗащитаИнфоТранс".

В рамках пилотного проекта продемонстрированы основные функции системы: мониторинг полного цикла пассажирской перевозки, объединения информации о перевозке и перевозчиках в единый цифровой след; сбор информации с различных систем мониторинга и контроля, а также систем регистрации пассажиров на необорудованных пунктах посадки/высадки.

За время проведения пилота в системе зарегистрировано более 300 рейсов и свыше 3 тысяч проездных документов. Пассажирские билеты содержали QR-код с уникальным идентификатором перевозки, который однозначно позволял идентифицировать легальность перевозки и её параметры в реальном времени.

Результаты пилотного проекта были доложены 26 июня на заседании Государственного совета, посвященном вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. По итогам Госсовета Минтрансу поручено обеспечить создание единой федеральной системы мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров в целях снижении доли нелегальных перевозчиков на этом рынке.


"AK&M" от 22.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100