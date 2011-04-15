Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/08/2019
13:18

В Курской области проводятся мероприятия по недопущению распространения АЧС

В Курской области проводятся мероприятия по недопущению распространения АЧС.

Как сообщила пресс-служба администрации региона, в результате исследования патологического материала, доставленного из свинокомплекса "Беляевский" (Конышевский район, ГК "Агропромкомплектация") в ОБУ "Курская областная ветеринарная лаборатория", 19 августа получен положительный результат на африканскую чуму свиней, сообщает региональное управление ветеринарии. Диагноз также подтверждён в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Покров, Владимирская область).

Управлением ветеринарии Курской области совместно со специалистами компании проводятся мероприятия по недопущению распространения африканской чумы свиней на территории региона. Угрожаемые зоны определены. Отчуждение свинопоголовья будет производиться в личных подсобных хозяйствах, входящих в первую угрожаемую зону в радиусе 15 км от эпизоотического очага.

Внеочередное заседание специальной комиссии по предупреждению и ликвидации очагов заразных болезней животных на территории Курской области под председательством и.о. врио губернатора Курской области Станислава Набоко состоялось во вторник. На заседании определены мероприятия по локализации и ликвидации очага африканской чумы на территории Конышевского района. Ситуация находится на контроле региональной комиссии.


"AK&M" от 22.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100