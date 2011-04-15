В Курской области проводятся мероприятия по недопущению распространения АЧС.



Как сообщила пресс-служба администрации региона, в результате исследования патологического материала, доставленного из свинокомплекса "Беляевский" (Конышевский район, ГК "Агропромкомплектация") в ОБУ "Курская областная ветеринарная лаборатория", 19 августа получен положительный результат на африканскую чуму свиней, сообщает региональное управление ветеринарии. Диагноз также подтверждён в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Покров, Владимирская область).



Управлением ветеринарии Курской области совместно со специалистами компании проводятся мероприятия по недопущению распространения африканской чумы свиней на территории региона. Угрожаемые зоны определены. Отчуждение свинопоголовья будет производиться в личных подсобных хозяйствах, входящих в первую угрожаемую зону в радиусе 15 км от эпизоотического очага.



Внеочередное заседание специальной комиссии по предупреждению и ликвидации очагов заразных болезней животных на территории Курской области под председательством и.о. врио губернатора Курской области Станислава Набоко состоялось во вторник. На заседании определены мероприятия по локализации и ликвидации очага африканской чумы на территории Конышевского района. Ситуация находится на контроле региональной комиссии.





"AK&M" от 22.08.2019