Инвестиции в капитал Курской области за первое полугодие выросли на 3.7%

Инвестиции в основной капитал Курской области за первое полугодие 2019 года выросли на 3.7% до 43.3 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на Курскстат.



Приоритетными направлениями инвестиций в основной капитал были обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (38.2%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (26.2%), обрабатывающие производства (13.3%).



Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал были собственные средства предприятий и организаций области - 52.1% от общего объема. Доля привлеченных средств составила 47.9% всех инвестиций, из них 22% - кредиты банков, 5.4% - средства бюджетов всех уровней.





"AK&M" от 22.08.2019