Ингосстрах продлил договор страхования ответственности с крупным онлайн сервисом "Кнопка"

Ингосстрах пролонгировал страхование профессиональной ответственности деятельности компании "Кнопка", одного из крупнейших онлайн-сервисов в России, оказывающей бухгалтерские, юридические и другие услуги владельцам малого и среднего бизнеса. Договор продлён на 1 год. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Программа страхования профессиональной ответственности была разработана для компании "Кнопка" индивидуально с учётом особенностей работы онлайн-сервиса. Программа обеспечивает страховую защиту на сумму 100 млн руб.



Ингосстрах и "Кнопка" сотрудничают на протяжении трёх лет. Компании имеют успешный опыт урегулирования убытков. На сегодняшний день общая сумма выплат составила более 1.3 млн руб. Кроме того, несколько страховых случаев находятся в стадии урегулирования.



Страховые случаи имели место из-за случайных непреднамеренных ошибок сервиса и сотрудников "Кнопка", что приводило к возникновению убытков у клиентов. Так, к примеру, из-за неточного трактования соглашения о двойном налогообложении между Россией и США при выплате дивидендов учредителю компании-клиента, проживающему в США, не был удержан НДФЛ. Ошибка впоследствии была обнаружена, а налог уплачен, но были начислены пени, которые и были компенсированы.



ООО "Кнопка" было создано в 2013 году. Это удалённый онлайн-сервис для владельцев малого и среднего бизнеса, предоставляющий бухгалтерские, юридические и другие услуги. Клиентами сервиса являются более 1500 компаний по всей России. Офисы "Кнопки" расположены в Москве и Екатеринбурге.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 22.08.2019