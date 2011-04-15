"Союз МС-14" выведен на орбиту

Со стартового комплекса площадки N 31 космодрома "Байконур" 22 августа 2019 года в 06:38:32 MSK успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14". Об этом сообщил Роскосмос.



После отделения корабля от третьей ступени носителя специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами приступили к управлению его полётом.



Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела корабль на орбиту с параметрами: минимальная высота над поверхностью Земли - 200 км; максимальная высота над поверхностью Земли - 243 км; период обращения - 88.64 мин.; наклонение орбиты - 51.67 град.



Сближение корабля "Союз МС-14" со станцией и причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина и Александра Скворцова. Программой полёта предусмотрена двухсуточная схема сближения транспортного корабля с Международной космической станцией. Его стыковка запланирована на 24 августа 2019 года в 08:30 MSK.



Корабль доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850. Российским космонавтам предстоит тестировать системы робота в условиях космического полёта. Основным назначением робота является его использование при проведении особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе.





"AK&M" от 22.08.2019