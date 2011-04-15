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22/08/2019
15:37

Вестибюль "Можайской" на БКЛ объединит станции трёх линий метро

Северный надземный вестибюль станции метро "Можайская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будет иметь выходы к станциям "Кунцевская" Филевской и Арбатско-Покровской линий, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, второй вестибюль станции "Можайская" (южный) - подземный, запроектирован с выходами к ул. Ивана Франко и платформе Кунцево-1 Смоленского направления Московской железной дороги (МЖД).

Запустить участок БКЛ от "Карамышевской" до "Можайской" планируется в 2021 году.

Сейчас на стройплощадке "Можайской" возводятся ограждающие конструкции будущей станции и вынимается грунт из котлована.

"Мэр Сергей Собянин отмечал, что Большая кольцевая линия - самый сложный транспортный проект Москвы. При проходке тоннелей используются щиты разного диаметра - 6 и 10 метров, ряд участков глубокого заложения приходится строить практически вручную отбойными молотками", - пояснил А.Бочкарев.


"AK&M" от 22.08.2019
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