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22/08/2019
16:10

Москва выставила на торги 14 земельных участков под ИЖС

В Восточном и Троицком округах14 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выставлены на торги, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Их общая площадь превышает 2 га. Общая начальная стоимость превышает 3.7 млн руб.", - сказал В.Ефимов.

Он уточнил, что начальная стоимость годовой аренды - от 87.7 тыс. руб. за землю в поселении Щаповское (Новая Москва) и до 810 тыс. руб. в районе Косино-Ухтомский (ВАО).

Участки передаются в аренду по итогам городских торгов. Победители арендуют их в течение полутора лет и должны за это время построить капитальные объекты.

При выполнении всех условий договора арендаторы могут перейти на долгосрочную аренду земли в течение 49 лет или стать её собственником, выкупив у города.

Все участки находятся в пределах населённых пунктов, поэтому подключение к инженерным коммуникациям, к системам водо- и электроснабжения, не будет сложным.

В начале августа вступил в силу федеральный закон N 340 "О внесении изменений в Градостроительный Кодекс". Согласно его положениям, застройщик не обязан получать разрешение на проведение работ. Необходимо поставить в известность лишь уполномоченный орган. Частный дом не должен быть выше трёх этажей.

В Департаменте по конкурентной политике Москвы отметили, что за 2.5 года город выставил на торги около 100 участков, в среднем на объект было три претендента.

По словам В.Ефимова, с начала 2019 года москвичи арендовали через торги земельные участки для ИЖС общей площадью 1.38 га.

"В ближайшее время город планирует выставить дополнительно ещё восемь участков для индивидуального жилищного строительства", - отметил он.


"AK&M" от 22.08.2019
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