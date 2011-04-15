Москва выставила на торги 14 земельных участков под ИЖС

В Восточном и Троицком округах14 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выставлены на торги, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Их общая площадь превышает 2 га. Общая начальная стоимость превышает 3.7 млн руб.", - сказал В.Ефимов.



Он уточнил, что начальная стоимость годовой аренды - от 87.7 тыс. руб. за землю в поселении Щаповское (Новая Москва) и до 810 тыс. руб. в районе Косино-Ухтомский (ВАО).



Участки передаются в аренду по итогам городских торгов. Победители арендуют их в течение полутора лет и должны за это время построить капитальные объекты.



При выполнении всех условий договора арендаторы могут перейти на долгосрочную аренду земли в течение 49 лет или стать её собственником, выкупив у города.



Все участки находятся в пределах населённых пунктов, поэтому подключение к инженерным коммуникациям, к системам водо- и электроснабжения, не будет сложным.



В начале августа вступил в силу федеральный закон N 340 "О внесении изменений в Градостроительный Кодекс". Согласно его положениям, застройщик не обязан получать разрешение на проведение работ. Необходимо поставить в известность лишь уполномоченный орган. Частный дом не должен быть выше трёх этажей.



В Департаменте по конкурентной политике Москвы отметили, что за 2.5 года город выставил на торги около 100 участков, в среднем на объект было три претендента.



По словам В.Ефимова, с начала 2019 года москвичи арендовали через торги земельные участки для ИЖС общей площадью 1.38 га.



"В ближайшее время город планирует выставить дополнительно ещё восемь участков для индивидуального жилищного строительства", - отметил он.





"AK&M" от 22.08.2019