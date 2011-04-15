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22/08/2019
16:27

На МЦД-1 между Савеловским вокзалом и Долгопрудной построят 24 перехода

На маршруте первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) от станции Долгопрудная до Савеловского вокзала появится 24 пешеходных перехода, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.

"В городе до сих пор есть места, где переходить пути небезопасно. Мы выявили их и дополняем проекты планировки новыми безопасными переходами. Вместо настилов, по которым пешеходы пересекают пути, появятся надземные переходы и подземные тоннели", - сказал С.Кузнецов.

По его словам, при расположении переходов учтут пожелания местных жителей.

"Мы проводим расчёты, высчитываем пассажиропоток, где будут находиться ближайшие переходы и на каком удалении друг от друга, а также оцениваем техническую возможность решений", - пояснил С.Кузнецов.

Он отметил, что к 2025 году пассажиропоток на Савеловском направлении в утренние часы пик достигнет 20 тыс. человек на самых загруженных станциях.

"Поэтому уже сейчас крайне важно продумать правильное распределение этих потоков", - добавил главный архитектор.

Напомним, Московские центральные диаметры (МЦД) - новый вид транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метро, создав фактически систему наземного метро.

Особенность МЦД в том, что диаметры будут проходить Москву насквозь, в то время как обычные электрички имеют конечную остановку на вокзалах. Это увеличит комфорт передвижения по столице и создаст массу новых вариантов маршрутов в Москве и области.

Маршруты интегрируют в систему транспортной инфраструктуры города, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут.


"AK&M" от 22.08.2019
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