На МЦД-1 между Савеловским вокзалом и Долгопрудной построят 24 перехода

На маршруте первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) от станции Долгопрудная до Савеловского вокзала появится 24 пешеходных перехода, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В городе до сих пор есть места, где переходить пути небезопасно. Мы выявили их и дополняем проекты планировки новыми безопасными переходами. Вместо настилов, по которым пешеходы пересекают пути, появятся надземные переходы и подземные тоннели", - сказал С.Кузнецов.



По его словам, при расположении переходов учтут пожелания местных жителей.



"Мы проводим расчёты, высчитываем пассажиропоток, где будут находиться ближайшие переходы и на каком удалении друг от друга, а также оцениваем техническую возможность решений", - пояснил С.Кузнецов.



Он отметил, что к 2025 году пассажиропоток на Савеловском направлении в утренние часы пик достигнет 20 тыс. человек на самых загруженных станциях.



"Поэтому уже сейчас крайне важно продумать правильное распределение этих потоков", - добавил главный архитектор.



Напомним, Московские центральные диаметры (МЦД) - новый вид транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метро, создав фактически систему наземного метро.



Особенность МЦД в том, что диаметры будут проходить Москву насквозь, в то время как обычные электрички имеют конечную остановку на вокзалах. Это увеличит комфорт передвижения по столице и создаст массу новых вариантов маршрутов в Москве и области.



Маршруты интегрируют в систему транспортной инфраструктуры города, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут.





"AK&M" от 22.08.2019