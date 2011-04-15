Мираторг направил 2.5 млн руб. на соцпроекты Курской области

АПХ "Мираторг" направил более 2.5 млн руб. на поддержку социальных проектов на территории Фатежского района Курской области с марта по июль 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, с марта по июль 2019 года компания реализовала несколько социальных проектов на территории Курской области: провела ремонт фельдшерско-акушерского пункта обслуживающего село "Горки" и деревню "Жердево", Верхнелюбажской средней ООШ, Хмелевской средней ООШ, Молотычевской ООШ, Верхнелюбажского детского сада "Солнышко", оказала помощь в строительстве и благоустройстве нескольких сельских домов культуры, а также реализовала другие проекты.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).





"AK&M" от 22.08.2019