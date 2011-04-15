Ростелеком до конца 2021 года подключит к интернету 1535 соцобъектов Курганской области

ПАО "Ростелеком" до конца 2021 года подключит к интернету 1535 объектов социальной сферы в 614 населённых пунктах Курганской области. Об этом говорится в сообщении оператора.



В рамках государственного контракта будут подключены школы, учебные заведения профессионального образования, лечебно-профилактические учреждения, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления, территориальные органы Росгвардии, подразделения войск национальной гвардии и участковые пункты полиции МВД. Планируется, что проект будет реализован в течение трёх лет.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 43% до 9.95 млрд руб. с 6.958 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 158.927 млрд руб. с 153.568 млрд руб., показатель OIBDA - на 13% до 53.543 млрд руб. с 47.534 млрд руб.





"AK&M" от 22.08.2019