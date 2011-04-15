Цены на бензин за неделю, с 12 по 18 августа, не изменились - 44.6 руб. за литр, сообщил Росстат.



В Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 19 августа цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.16 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 48.6 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.3 до 43.3 руб., марки АИ-95 - от 45 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.4 до 54.86 руб. за литр.



За период с 13 по 19 августа зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 6 центрах субъектов Российской Федерации. Наиболее заметное - в Челябинске, где прирост цен составил 1.1%.



Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Кызыле - на 1.5%, Иваново - на 0.2% и Ярославле - на 0.1%.







"AK&M" от 22.08.2019