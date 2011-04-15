Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 августа 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 23 августа 2019 года.



СОТРУДНИКАМ ГАЗА САНКЦИОНИРОВАЛИ ОТПУСК

КОНЦЕРН МОЖЕТ ВВЕСТИ НЕПОЛНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ИМПОРТОМ





Группа ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с конца октября по 20 апреля 2020 года, о чем уже уведомила сотрудников. Причиной тому в ГАЗе называют санкционные ограничения и падающий рынок. Санкции, в частности, могли привести к проблемам с поставками импортных комплектующих для двигателей, которыми комплектуют "Газели". В целом в концерне уже говорили о рисках сокращения производства весной, рассматривая ограничение модельного ряда только высоко локализованными моделями.





КРЕДИТЫ ВЫДАДУТ НА ОБОРОТ

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ ОБЕЩАЮТ ЗАЙМЫ ЗА ИНФОРМАЦИЮ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ





ЦБ планирует разрешить банкам выдавать онлайн-кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ) без запроса отчетности заемщика, анализируя лишь движение его средств и контрагентов. Эксперты отмечают, что идея несколько запоздала и ряд игроков уже сейчас активно кредитуют МСБ в режиме онлайн. Кроме того, через три месяца банки в любом случае смогут оперативно получать доступ к данным ФНС по отчетности компаний.





В VIP-САЛОНАХ ДАЛИ КОЗЛА

РАССЛЕДОВАНИЕ МАХИНАЦИЙ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЛЕТНОМ ОТРЯДЕ "РОССИЯ" ЗАВЕРШИЛОСЬ ОСВОБОЖДЕНИЕМ





Как стало известно "Ъ", вчера из-под стражи освободили бывшего вице-президента ОАК по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова. Следственный комитет считал его участником хищений десятков миллионов рублей, выделенных на отделку салонов самолетов специального летного отряда (СЛО) "Россия", который обслуживает первых лиц страны. Однако, завершив расследование, СКР установил, что господин Герасимов лишь злоупотребил полномочиями, контролируя отделочные работы, в ходе которых, в частности, дорогую кожу заменили дешевой козлятиной.





СЛЕДСТВИЕ ЗАКРЕПИЛО ПОЛОЖЕНИЕ ШИШКАНА

ВОРА В ЗАКОНЕ ОБВИНИЛИ В КРЕМЛЕВСКОМ ЦЕНТРАЛЕ



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение влиятельному вору в законе Олегу Медведеву (Шишканову), известному в криминальном мире как Шишкан. Инкриминировать "авторитету" убийства членов семьи подмосковного депутата следствие не стало, ограничившись статьей о занятии высшего положения в преступной иерархии. Сам Шишкан вину отрицает.





ВТБ РАСТИТ ПШЕНИЦУ

ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ МОГЛИ ВЫЗВАТЬ УДОРОЖАНИЕ ЗЕРНА



Одной из причин роста цен на пшеницу в России могли быть действия крупного игрока, считают участники рынка. В частности, Подконтрольная ВТБ компания "Мирогрупп ресурсы" заключила контракты на экспорт крупных партий зерна и теперь активно скупает его по завышенным ценам. Негативно на экспортеров также влияет рост стоимости перевалки, в том числе на терминалах ВТБ, подчеркивают трейдеры.





МИКРОБЛОГИ ОСПОРЯТ МИКРОШТРАФ

TWITTER ПОДАЛ ЖАЛОБУ В ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ



Социальная сеть Twitter через адвоката подала жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на выписанный ей штраф в размере 3 тыс. руб. за непередачу Роскомнадзору сведений о локализации персональных данных россиян. Представляющие Twitter юристы настаивали, что к иностранной компании нельзя применить нормы российского законодательства. К этому может добавиться аргументация о том, что компания в принципе не хранит персональных данных, добавляют эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 23.08.2019